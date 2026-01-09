Южный переходный совет Йемена объявил о самороспуске

Позднее представитель коалиционных сил генерал-майор Турки аль-Малики объявил о завершении военной операции на юге Йемена, отметив, что в результате авиаудара никто не пострадал и портовая инфраструктура не была повреждена. В то же время Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что авиация коалиции нанесла удар по причалу, где в тот момент разгружались два судна. Агентству не удалось установить происхождение грузов и конкретные цели удара.