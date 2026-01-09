Южный переходный совет Йемена объявил о самороспуске
Южный переходный совет Йемена, выступавший за отделение южных провинций страны, объявил о самороспуске и прекращении деятельности всех своих структур внутри страны и за рубежом. Об этом сообщает Al Arabiya.
В заявлении, опубликованном 9 января, члены совета признали, что ЮПС не смог достичь поставленных целей. В документе содержится призыв подключиться к диалогу, а также выражается надежда на выработку «видения и прозрения для решения проблемы Юга» в ходе предстоящей конференции в Эр-Рияде.
31 декабря сообщалось, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в ночь на 30 декабря нанесла авиаудар по портовому городу Йемена Эль-Мукалла. По данным саудовской стороны, туда предположительно были доставлены грузы с оружием для Южного переходного совета, контролирующего юг Йемена.
Позднее представитель коалиционных сил генерал-майор Турки аль-Малики объявил о завершении военной операции на юге Йемена, отметив, что в результате авиаудара никто не пострадал и портовая инфраструктура не была повреждена. В то же время Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что авиация коалиции нанесла удар по причалу, где в тот момент разгружались два судна. Агентству не удалось установить происхождение грузов и конкретные цели удара.