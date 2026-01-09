Путин внес в Госдуму соглашение с Минском о защите граждан за границей
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
В проекте федерального закона предлагается ратифицировать соглашение между Россией и Белоруссией о взаимной защите граждан от «необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции», подписанное в Москве 13 марта 2025 г.
В пояснительной записке отмечается, что соглашение направлено на развитие конструктивного сотрудничества сторон для защиты граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод в случаях необоснованного уголовного преследования со стороны третьих государств и международных структур.
16 сентября сообщалось, что парламент Белоруссии ратифицировал это соглашение. Отмечалось, что документ предусматривает меры защиты должностных лиц и других категорий граждан, включая процедуры отказа от иммунитета и обязательство сторон проводить собственное расследование при появлении обвинений.
В тот же день белорусские депутаты ратифицировали протокол о внесении изменений в договор с Россией о равных правах граждан. Согласно поправкам, граждане Белоруссии и России, постоянно проживающие на территории другого государства, смогут участвовать в местных выборах – избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.