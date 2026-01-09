Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин внес в Госдуму соглашение с Минском о защите граждан за границей

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В проекте федерального закона предлагается ратифицировать соглашение между Россией и Белоруссией о взаимной защите граждан от «необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции», подписанное в Москве 13 марта 2025 г.

В пояснительной записке отмечается, что соглашение направлено на развитие конструктивного сотрудничества сторон для защиты граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод в случаях необоснованного уголовного преследования со стороны третьих государств и международных структур.

16 сентября сообщалось, что парламент Белоруссии ратифицировал это соглашение. Отмечалось, что документ предусматривает меры защиты должностных лиц и других категорий граждан, включая процедуры отказа от иммунитета и обязательство сторон проводить собственное расследование при появлении обвинений.

В тот же день белорусские депутаты ратифицировали протокол о внесении изменений в договор с Россией о равных правах граждан. Согласно поправкам, граждане Белоруссии и России, постоянно проживающие на территории другого государства, смогут участвовать в местных выборах – избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её