Путин внес в Госдуму соглашение с Минском о защите граждан за границей

В тот же день белорусские депутаты ратифицировали протокол о внесении изменений в договор с Россией о равных правах граждан. Согласно поправкам, граждане Белоруссии и России, постоянно проживающие на территории другого государства, смогут участвовать в местных выборах – избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.