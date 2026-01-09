NYT: Украина передала литиевое месторождение связанным с Трампом инвесторам

Шевченковское месторождение, открытое в 1982 г., занимает около 40 га и считается самым перспективным в старых границах Украины. Вместе с месторождением Крутая Балка в Запорожской области оно входит в число двух объектов, находящихся под контролем РФ. Еще два месторождения – Добра и Пороховское – расположены в Кировоградской области и остаются под контролем Киева.