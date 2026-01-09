NYT: Украина передала литиевое месторождение связанным с Трампом инвесторам
Украинские власти передали тендер на разработку одного из крупнейших в стране месторождений лития группе инвесторов, связанных с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The New York Times.
По данным источников издания, решение приняла правительственная комиссия Украины. Для его окончательного оформления требуется формальное одобрение кабинета министров, однако собеседники газеты утверждают, что фактически сделка уже заключена.
Речь идет о литиевом месторождении Добра – одном из крупнейших на Украине. В числе инвесторов NYT называет миллиардера Рональда Лаудера, который на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с Трампом. Газета отмечает, что Киев стремится укрепить позиции в диалоге с американским президентом, делая ставку на его ориентированный на сделки подход и предлагая доступ к стратегическим ресурсам.
При этом NYT подчеркивает, что реальная добыча и получение прибыли остаются отдаленной перспективой. «От открытия месторождения до начала добычи обычно проходит около 15 лет», – пишет издание.
27 июня сообщалось, что Россия установила контроль над двумя из четырех известных литиевых месторождений Украины. Тогда российские войска заняли поселок Шевченко в Донецкой области, рядом с которым расположено одно из наиболее перспективных месторождений, обращало внимание французское издание Le Figaro.
Шевченковское месторождение, открытое в 1982 г., занимает около 40 га и считается самым перспективным в старых границах Украины. Вместе с месторождением Крутая Балка в Запорожской области оно входит в число двух объектов, находящихся под контролем РФ. Еще два месторождения – Добра и Пороховское – расположены в Кировоградской области и остаются под контролем Киева.