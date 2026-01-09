Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2025 года 20 января

Ведомости

Глава МИД России Сергей Лавров 20 января проведет пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 г. Об этом сообщили в министерстве.

На мероприятие приглашены представители российских и зарубежных СМИ. Начало запланировано на 11:00 мск. Лавров традиционно проводит большие пресс-конференции в январе, на которых подводит внешнеполитические итоги прошедшего года и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке.

Онлайн-трансляция встречи будет вестись на русском, английском, французском и испанском языках на сайте МИД России, а также в официальных аккаунтах министерства в соцсетях.

В прошлый раз, 14 января 2025 г., Лавров на пресс-конференции подвел итоги работы российской дипломатии за 2024 г. Тогда он заявил, что нынешний исторический этап является эпохой противостояния сторонников коренных принципов международного права и миропорядка, закрепленного в Уставе ООН, и тех, кого эти принципы не устраивают. По словам министра, Западу противостоят силы, выступающие за многополярность и принцип суверенного равенства государств. Главной целью западных стран Лавров назвал ослабление России в геополитическом плане.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её