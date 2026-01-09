Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2025 года 20 января
Глава МИД России Сергей Лавров 20 января проведет пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 г. Об этом сообщили в министерстве.
На мероприятие приглашены представители российских и зарубежных СМИ. Начало запланировано на 11:00 мск. Лавров традиционно проводит большие пресс-конференции в январе, на которых подводит внешнеполитические итоги прошедшего года и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке.
Онлайн-трансляция встречи будет вестись на русском, английском, французском и испанском языках на сайте МИД России, а также в официальных аккаунтах министерства в соцсетях.
В прошлый раз, 14 января 2025 г., Лавров на пресс-конференции подвел итоги работы российской дипломатии за 2024 г. Тогда он заявил, что нынешний исторический этап является эпохой противостояния сторонников коренных принципов международного права и миропорядка, закрепленного в Уставе ООН, и тех, кого эти принципы не устраивают. По словам министра, Западу противостоят силы, выступающие за многополярность и принцип суверенного равенства государств. Главной целью западных стран Лавров назвал ослабление России в геополитическом плане.