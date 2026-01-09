Лукашенко с сыном и шпицем вышли убирать снег в Минске

9 января также сообщалось, что сильный снегопад обрушился на Москву и Подмосковье. По данным центра погоды «Фобос», за сутки в столице выпало 10–13 мм осадков, что составляет 20–25% от январской нормы. Наиболее интенсивные снегопады прошли на юге и юго-востоке Подмосковья.