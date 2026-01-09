Лукашенко с сыном и шпицем вышли убирать снег в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем принял участие в расчистке снега в Минске после сильного снегопада. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».
Канал опубликовал видео, на котором Лукашенко вместе с несколькими людьми убирает снежные сугробы. В работах участвует и его сын Николай. Рядом с ними гуляет белый шпиц по кличке Умка, принадлежащий президенту.
«Вместо обеда полезно поработать порой», – говорится в сообщении.
Накануне белорусские синоптики объявили на пятницу красный уровень опасности из-за сильных снегопадов и порывистого ветра, вызванных пришедшим с юга циклоном «Улли».
9 января также сообщалось, что сильный снегопад обрушился на Москву и Подмосковье. По данным центра погоды «Фобос», за сутки в столице выпало 10–13 мм осадков, что составляет 20–25% от январской нормы. Наиболее интенсивные снегопады прошли на юге и юго-востоке Подмосковья.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что к вечеру 9 января высота сугробов в Москве может достичь 65 см. Это может стать абсолютным рекордом для января за всю историю наблюдений.