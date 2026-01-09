Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии сил ПВО против «Орешника»

9 января Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по критическим объектам Украины в ответ на атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина. При ударах, в том числе с применением «Орешника», поражены объекты производства украинских беспилотников и энергоинфраструктура, которая обеспечивает военно-промышленный комплекс страны.