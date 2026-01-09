Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии сил ПВО против «Орешника»
Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев напомнил главе европейской дипломатии Кае Каллас об отсутствии средств противовоздушной обороны, способных перехватить удар «Орешника».
«Кая не отличается особым умом или знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", развивающей скорость в 10 Махов, противовоздушной обороны не существует», – написал Дмитриев в X.
9 января Каллас после применения Россией «Орешника» призвала страны Евросоюза задействовать свои запасы средств противовоздушной обороны и поставить их Украине.
9 января Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по критическим объектам Украины в ответ на атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина. При ударах, в том числе с применением «Орешника», поражены объекты производства украинских беспилотников и энергоинфраструктура, которая обеспечивает военно-промышленный комплекс страны.
Украинские власти заявили о мощном комбинированном ударе по Львовской и Киевской областям. По данным СМИ, он пришелся по Бильче-Волицко-Угерскому подземному газовому хранилищу. Мэр Львова Андрей Садовый подтверждал повреждение объекта критической инфраструктуры. Глава Киева Виталий Кличко сообщал о нанесении ударов по трем крупным ТЭЦ, после чего в городе наступил блэкаут.