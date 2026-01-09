Газета
Политика

Вице-президент парламента Франции внесла резолюцию о выходе из НАТО

Ведомости

Вице-президент национального собрания Франции Клеманс Гетте, представляющая левую партию «Непокорившаяся Франция», подала резолюцию о планировании выхода страны из состава НАТО.

По ее словам, вопрос об участии Франции в НАТО сейчас встает острее, чем когда-либо.

«Я вношу резолюцию о планировании выхода из НАТО», – написала Гетте на своей странице в соцсети X.

Политик пояснила, что на этот шаг ее подтолкнули недавние действия и заявления руководства США. В частности, она упомянула захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также высказывания лидера США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию, входящую в состав Дании.

8 января издание Politico сообщало, что Евросоюз прорабатывает возможный план действий на случай шагов США в отношении Гренландии. По данным издания, в ЕС и НАТО перестали воспринимать заявления Трампа как риторическое давление и рассматривают ситуацию как потенциальную угрозу европейской безопасности.

