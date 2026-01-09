Вице-президент парламента Франции внесла резолюцию о выходе из НАТО

Политик пояснила, что на этот шаг ее подтолкнули недавние действия и заявления руководства США. В частности, она упомянула захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также высказывания лидера США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию, входящую в состав Дании.