Посольство России предупреждает о резком ухудшении погоды в Шри-Ланке
Посольство России в Шри-Ланке предупредило россиян о резком ухудшении погодных условий в стране из-за сильных ливней и шквалистого ветра.
В дипмиссии сообщили, что над островом формируется мощная зона низкого давления, которая в ближайшее время приведет к неблагоприятной погоде.
«Ожидаются сильные ливни (местами более 100 мм осадков), шквалистый ветер, возможные наводнения, оползни и падение деревьев, особенно в восточных, северных и центральных районах», – говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Российским гражданам рекомендовали соблюдать повышенную осторожность, следить за сообщениями местных властей, воздержаться от поездок в зоны риска и выхода в море, а также строго выполнять указания экстренных служб.
23 ноября сообщалось, что во Вьетнаме из-за проливных дождей, наводнений и оползней погибли 90 человек. По данным министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды страны, были повреждены более 1154 домов, еще около 186 000 оказались затоплены. В ряде районов провинций Даклак и Кханьхоа сотни домохозяйств оказались изолированы из-за обрушения дорог и мостов.