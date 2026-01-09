Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посольство России предупреждает о резком ухудшении погоды в Шри-Ланке

Ведомости

Посольство России в Шри-Ланке предупредило россиян о резком ухудшении погодных условий в стране из-за сильных ливней и шквалистого ветра.

В дипмиссии сообщили, что над островом формируется мощная зона низкого давления, которая в ближайшее время приведет к неблагоприятной погоде.

«Ожидаются сильные ливни (местами более 100 мм осадков), шквалистый ветер, возможные наводнения, оползни и падение деревьев, особенно в восточных, северных и центральных районах», – говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Российским гражданам рекомендовали соблюдать повышенную осторожность, следить за сообщениями местных властей, воздержаться от поездок в зоны риска и выхода в море, а также строго выполнять указания экстренных служб.

23 ноября сообщалось, что во Вьетнаме из-за проливных дождей, наводнений и оползней погибли 90 человек. По данным министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды страны, были повреждены более 1154 домов, еще около 186 000 оказались затоплены. В ряде районов провинций Даклак и Кханьхоа сотни домохозяйств оказались изолированы из-за обрушения дорог и мостов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте