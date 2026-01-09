Посольство России предупреждает о резком ухудшении погоды в Шри-Ланке

23 ноября сообщалось, что во Вьетнаме из-за проливных дождей, наводнений и оползней погибли 90 человек. По данным министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды страны, были повреждены более 1154 домов, еще около 186 000 оказались затоплены. В ряде районов провинций Даклак и Кханьхоа сотни домохозяйств оказались изолированы из-за обрушения дорог и мостов.