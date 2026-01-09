Над регионами России за шесть часов сбили восемь беспилотников ВСУ

До этого в Минобороны сообщали, что в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два из них были сбиты над Брянской областью, по одному – над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.