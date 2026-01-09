Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Над регионами России за шесть часов сбили восемь беспилотников ВСУ

Ведомости

С 15:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над рядом российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, пять БПЛА сбили над Липецкой областью, еще по одному – над Белгородской, Воронежской и Курской областями.

До этого в Минобороны сообщали, что в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два из них были сбиты над Брянской областью, по одному – над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

В военном ведомстве также заявляли, что Россия ответила на атаку резиденции президента Владимира Путина ударом «Орешника» по Украине. По данным Минобороны, в ходе ударов были поражены объекты производства беспилотников ВСУ, использованные при атаке, а также объекты энергоинфраструктуры, обеспечивающие украинский военно-промышленный комплекс.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её