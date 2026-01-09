Над регионами России за шесть часов сбили восемь беспилотников ВСУ
С 15:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над рядом российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, пять БПЛА сбили над Липецкой областью, еще по одному – над Белгородской, Воронежской и Курской областями.
До этого в Минобороны сообщали, что в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два из них были сбиты над Брянской областью, по одному – над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
В военном ведомстве также заявляли, что Россия ответила на атаку резиденции президента Владимира Путина ударом «Орешника» по Украине. По данным Минобороны, в ходе ударов были поражены объекты производства беспилотников ВСУ, использованные при атаке, а также объекты энергоинфраструктуры, обеспечивающие украинский военно-промышленный комплекс.