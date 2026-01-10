Силы ПВО сбили восемь беспилотников над Россией

В ночь на 10 января силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников. На фоне этого в ряде аэропортов страны ввели ограничения. В частности, они затронули воздушные гавани Геленджика, Краснодара, Волгограда, Сочи, Владикавказа, Грозного и Магаса, а также столичные аэропорты «Домодедово» и «Жуковский».