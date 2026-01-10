Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили восемь беспилотников над Россией

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 10 января уничтожили восемь дронов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты с 7:00 по 9:00 мск над Крымом (четыре БПЛА), Костромской областью (три) и Республикой Адыгеей (один).

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что при уничтожении БПЛА над регионом падение обломков произошло вне населенных пунктов, жертв и разрушений не допущено.

В ночь на 10 января силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников. На фоне этого в ряде аэропортов страны ввели ограничения. В частности, они затронули воздушные гавани Геленджика, Краснодара, Волгограда, Сочи, Владикавказа, Грозного и Магаса, а также столичные аэропорты «Домодедово» и «Жуковский».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её