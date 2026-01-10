Силы ПВО сбили восемь беспилотников над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 10 января уничтожили восемь дронов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники были сбиты с 7:00 по 9:00 мск над Крымом (четыре БПЛА), Костромской областью (три) и Республикой Адыгеей (один).
Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что при уничтожении БПЛА над регионом падение обломков произошло вне населенных пунктов, жертв и разрушений не допущено.
В ночь на 10 января силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников. На фоне этого в ряде аэропортов страны ввели ограничения. В частности, они затронули воздушные гавани Геленджика, Краснодара, Волгограда, Сочи, Владикавказа, Грозного и Магаса, а также столичные аэропорты «Домодедово» и «Жуковский».