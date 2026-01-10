СБ ООН проведет заседание по Украине 12 января
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 12 января. Это следует из расписания на сайте ООН.
Встреча пройдет по повестке «поддержание мира и безопасности на Украине». Она запланирована на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск).
Заседания СБ ООН по Украине не включены в постоянную повестку дня организации, но, как правило, проводятся раз в месяц. Прошлое заседание по Украине в организации состоялось 20 ноября. Тогда встречу запросили Великобритания и Франция.
9 января на Украине заявили о масштабных ударах по объектам во Львовской и Киевской областях. В Киеве под удары попали три крупные ТЭЦ, после чего в столице наступил блэкаут. Позже мэр города Виталий Кличко призвал жителей покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом.
Российская сторона заявила, что нанесла удары по объектам производства беспилотников ВСУ, а также энергоинфраструктуре, обеспечивающей украинский ВПК. При ударах был использован ракетный комплекс «Орешник».