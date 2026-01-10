СБ ООН проведет заседание по Украине 12 января

9 января на Украине заявили о масштабных ударах по объектам во Львовской и Киевской областях. В Киеве под удары попали три крупные ТЭЦ, после чего в столице наступил блэкаут. Позже мэр города Виталий Кличко призвал жителей покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом.