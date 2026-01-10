Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

СБ ООН проведет заседание по Украине 12 января

Ведомости

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 12 января. Это следует из расписания на сайте ООН.

Встреча пройдет по повестке «поддержание мира и безопасности на Украине». Она запланирована на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск).

Заседания СБ ООН по Украине не включены в постоянную повестку дня организации, но, как правило, проводятся раз в месяц. Прошлое заседание по Украине в организации состоялось 20 ноября. Тогда встречу запросили Великобритания и Франция.

Минобороны: РФ ответила на атаку резиденции Путина ударом «Орешника» по Украине

Политика / Армия и спецслужбы

9 января на Украине заявили о масштабных ударах по объектам во Львовской и Киевской областях. В Киеве под удары попали три крупные ТЭЦ, после чего в столице наступил блэкаут. Позже мэр города Виталий Кличко призвал жителей покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом.

Российская сторона заявила, что нанесла удары по объектам производства беспилотников ВСУ, а также энергоинфраструктуре, обеспечивающей украинский ВПК. При ударах был использован ракетный комплекс «Орешник».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь