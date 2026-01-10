Пять американских штатов подали в суд на Трампа
Пять штатов подали на администрацию президента США Дональда Трампа в суд из-за заморозки средств для благотворительных фондов. Об этом пишет Reuters.
Иск в федеральный суд Манхэттена подали штаты Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк. Это произошло после того, как минздрав США объявил о заморозке $10 млрд федеральных средств на организации помощи детям и семьям.
В число выделенных средств входят $7,3 млрд из программы временной помощи нуждающимся семьям, которая предоставляет денежную помощь малоимущим семьям с детьми, а также почти $2,4 млрд из фонда развития и ухода за детьми, который помогает сделать услуги по уходу за несовершеннолетними более доступными для семей с работающими родителями.
Это не первый иск к Трампу и его администрации после его возвращения к власти в 2025 г. Генпрокуроры-демократы из 14 штатов в феврале 2025 г. подали иск против него и главы департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) миллиардера Илона Маска из-за якобы неконституционных полномочий последнего.
Тогда истцы отмечали, что Трамп нарушил положение конституции страны о назначениях, создав неофициальное правительственное агентство DOGE без одобрения конгресса.