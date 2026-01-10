Пять американских штатов подали в суд на Трампа

Это не первый иск к Трампу и его администрации после его возвращения к власти в 2025 г. Генпрокуроры-демократы из 14 штатов в феврале 2025 г. подали иск против него и главы департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) миллиардера Илона Маска из-за якобы неконституционных полномочий последнего.