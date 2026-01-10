ВС РФ поразили объекты энергоинфраструктуры ВПК Украины
Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, поражение было нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Под удары попали объекты энергоинфраструктуры ВПК Украины, хранилища горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
9 января в Минобороны также заявляли, что ВС РФ нанесли массированный удар по критическим объектам на территории Украины в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. В ходе ударов, в том числе с применением ракетного комплекса «Орешник», были поражены объекты производства беспилотников ВСУ, использованные при атаке, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая украинский военно-промышленный комплекс. В военном ведомстве отмечали, что любые террористические действия со стороны Киева и впредь не останутся без ответа.