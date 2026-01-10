ВС РФ поразили объекты энергоинфраструктуры ВПК Украины

9 января в Минобороны также заявляли, что ВС РФ нанесли массированный удар по критическим объектам на территории Украины в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. В ходе ударов, в том числе с применением ракетного комплекса «Орешник», были поражены объекты производства беспилотников ВСУ, использованные при атаке, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая украинский военно-промышленный комплекс. В военном ведомстве отмечали, что любые террористические действия со стороны Киева и впредь не останутся без ответа.