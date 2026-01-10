Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Партии Гренландии просят США прекратить «неуважительное отношение» к острову. Это следует из совместного заявления лидеров партий «Демократы», «Маяк», «Народное сообщество», «Вперед» и «Солидарность».
«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами», – говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
Лидеры гренландских партий призвали «подчеркнуть их желание», чтобы «пренебрежительное отношение» Вашингтона к их земле прекратилось. Гренландия, вместе с тем, готова продолжать сотрудничать с Соединенными Штатами и с другими западными странами.
Президент США Дональд Трамп начал заявлять о намерении присоединить остров к США после возвращения к власти в начале 2025 г. 5 января этого года президент США заявил, что страна интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями».
9 января Financial Times со ссылкой на опрос, проведенный компанией Verian, писала, что большинство опрошенных жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. Респондентов беспокоит преступность в США и дорогие медицинские услуги.