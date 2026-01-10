Газета
Медведев заявил о неприемлемости западного воинского контингента на Украине

Ведомости

Размещение любого воинского контингента на Украине со стороны стран Европы или НАТО в целом неприемлемо для России. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в X, сопроводив публикацию видеозаписью удара комплексом «Орешник» по объектам на территории Украины.

«Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине», – написал Медведев по-английски. Он также пояснил, что иначе будет так, как на видео ракетного удара.

9 января Медведев также сравнил применение комплекса «Орешник» по критическим объектам на Украине с уколом галоперидола. По его словам, с начала года международные отношения превратились «в форменный бедлам», поэтому действовать следует соответствующим образом.

8 января официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что размещение европейских военных объектов на Украине будет расцениваться как иностранная интервенция. «Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ. Эти предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность», – подчеркивали в МИДе.

Захарова напоминала, что 6 января в Париже участники возглавляемой Великобританией и Францией так называемой «коалиции желающих» подписали с Киевом декларацию «Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира». Ключевым элементом документа, по данным дипломатов, является размещение на территории Украины «многонациональных сил», которые предполагается сформировать для содействия «восстановлению» ВСУ и «сдерживанию» России после прекращения боевых действий.

