Медведев заявил о неприемлемости западного воинского контингента на Украине

8 января официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что размещение европейских военных объектов на Украине будет расцениваться как иностранная интервенция. «Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ. Эти предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность», – подчеркивали в МИДе.