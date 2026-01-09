Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил удар ракетного комплекса «Орешник» по критическим объектам на территории Украины с уколом галоперидола.

По его мнению, международные отношения превратились с начала года «в форменный бедлам». Поэтому вести себя надо соответственно.

Медведев выразил мнение, что ответ на захват американскими силами танкера Marinera должен быть не в рамках Конвенции по международному морскому праву. По его словам, судно попало под «временный флаг» России в поиске защиты от санкций США.

Захват танкера зампредседателя Совбеза назвал явным нарушением Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 г. Он напомнил, что Вашингтон не ратифицировал ее. В этом контексте выдача временного разрешения на флаг России судну, которое преследует основной геополитический противник страны, является шагом с предсказуемыми последствиями. Это не умаляет того, что действия американцев – «преступный захват гражданского судна».

Кремль назвал атаку на резиденцию Путина попыткой сорвать усилия Трампа

Политика / Международные отношения

«При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола», – подчеркнул он.

9 января Минобороны России объявило о нанесении массированного удара по критическим объектам Украины в ответ на атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина. В ходе ударов, в частности с применением «Орешника», были поражены объекты производства украинских беспилотников, использованных при атаке, и энергоинфраструктура, которая обеспечивает военно-промышленный комплекс страны.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её