Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил удар ракетного комплекса «Орешник» по критическим объектам на территории Украины с уколом галоперидола.
По его мнению, международные отношения превратились с начала года «в форменный бедлам». Поэтому вести себя надо соответственно.
Медведев выразил мнение, что ответ на захват американскими силами танкера Marinera должен быть не в рамках Конвенции по международному морскому праву. По его словам, судно попало под «временный флаг» России в поиске защиты от санкций США.
Захват танкера зампредседателя Совбеза назвал явным нарушением Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 г. Он напомнил, что Вашингтон не ратифицировал ее. В этом контексте выдача временного разрешения на флаг России судну, которое преследует основной геополитический противник страны, является шагом с предсказуемыми последствиями. Это не умаляет того, что действия американцев – «преступный захват гражданского судна».
«При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола», – подчеркнул он.
9 января Минобороны России объявило о нанесении массированного удара по критическим объектам Украины в ответ на атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина. В ходе ударов, в частности с применением «Орешника», были поражены объекты производства украинских беспилотников, использованных при атаке, и энергоинфраструктура, которая обеспечивает военно-промышленный комплекс страны.