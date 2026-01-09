Захват танкера зампредседателя Совбеза назвал явным нарушением Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 г. Он напомнил, что Вашингтон не ратифицировал ее. В этом контексте выдача временного разрешения на флаг России судну, которое преследует основной геополитический противник страны, является шагом с предсказуемыми последствиями. Это не умаляет того, что действия американцев – «преступный захват гражданского судна».