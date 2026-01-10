Силы ПВО ликвидировали 33 украинских дрона над регионами России

Утром того же дня в Минобороны заявили, что российские ПВО уничтожили восемь дронов над российскими регионами. Беспилотники были сбиты над Крымом (четыре), Костромской областью (три) и Республикой Адыгеей (один). В ночь на 10 января силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников. На фоне этого в ряде аэропортов страны ввели ограничения.