Политика

Силы ПВО ликвидировали 33 украинских дрона над регионами России

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами днем 10 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 9:00 мск до 16:00 мск. Над Ростовской областью уничтожили 10 беспилотников, над Каспийским морем – семь, над Волгоградской и Астраханской областями – по четыре БПЛА.

По три дрона уничтожено над Калмыкией и Краснодарским краем, два – над Белгородской областью.

Днем 10 января губернатор региона Юрий Слюсарь заявил, что два хутора в Ростовской области оказались обесточены после атаки БПЛА. Речь идет о хуторах Светлый и Волченский в Каменском районе, где повреждения получили линии электропередачи.

Утром того же дня в Минобороны заявили, что российские ПВО уничтожили восемь дронов над российскими регионами. Беспилотники были сбиты над Крымом (четыре), Костромской областью (три) и Республикой Адыгеей (один). В ночь на 10 января силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников. На фоне этого в ряде аэропортов страны ввели ограничения.

