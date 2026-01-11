Газета
Четверть крылатых ракет США не взорвались при ударе по ИГ в Нигерии

Ведомости

Четыре из 16 крылатых ракет Tomahawk, запущенных США по объектам «Исламского государства» (ИГ, признано в РФ террористическим и запрещено) в Нигерии, не сдетонировали. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации газеты, нигерийские чиновники сообщили, что одна из неразорвавшихся ракет упала на жилые дома, еще две – в поле, четвертая была обнаружена в лесу. Причины, по которым четверть выпущенных ракет не взорвались, остаются неясными.

26 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что ВС США атаковали боевиков ИГИЛ в Нигерии. Он сказал, что смерти членов этой организации продолжатся, если они будут и далее «убивать христиан».

