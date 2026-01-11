Газета
FT: ЕС тревожится из-за молчания НАТО на фоне слов Трампа о Гренландии

Молчание НАТО по поводу слов президента США Дональда Трампа о взятии Гренландии вызывает тревогу у европейских союзников. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«[Генсек НАТО] Марк Рютте должен был быть человеком, на которого Европа могла бы положиться. Но он не должен быть таким молчаливым», – сказал один из дипломатов ЕС.

В Европе считают, что отсутствие реакции НАТО только усиливает ощущение безнаказанности США. Как заявили газете в альянсе, Рютте «тесно сотрудничает с лидерами и высокопоставленными чиновниками по обе стороны Атлантики».

7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп обсуждает с командой по нацбезопасности вопрос о возможной покупке Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая в регионе.

FT со ссылкой на опрос Verian писала, что большинство опрошенных жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. Авторы статьи допустили, что Вашингтон мог бы предложить 57 000 гренландцам американский паспорт и по $1 млн, если бы они добровольно изъявили бы желание стать частью США. Американский бизнесмен Илон Маск также мог бы подарить каждому жителю острова по автомобилю Tesla.

