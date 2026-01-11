Газета
Путин проведет первую в новом году встречу с кабмином

Стали известны рабочие планы президента России Владимира Путина на первую рабочую неделю в 2026 г. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

На следующей неделе состоится церемония вручения верительных грамот: послы различных стран передадут президенту письма от своих лидеров с просьбой верить всему, что посол говорит и делает от имени государства.

Кроме того, на следующей неделе запланировано первое в новом году совещание с кабинетом министров. В президентском графике также предусмотрено множество рабочих встреч.

Более 500 публичных мероприятий и встреч провел Путин в 2025 г. В его рабочем графике было более 200 личных встреч с главами государств, правительств, руководителями регионов, министерств и компаний.

