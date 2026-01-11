Газета
Силы ПВО ликвидировали семь беспилотников над Россией

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских дронов с утра 11 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Четыре дрона сбиты над территорией Белгородской области, три БПЛА – над Курской областью.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что за сутки Белгородский округ подвергся атаке семи дронов, Борисовский округ – 10 БПЛА, над Грайворонским округом сбито восемь дронов. В Шебекинском округе сбили 14 дронов, два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

В своей ежедневной сводке военное ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы и 130 БПЛА за сутки.

Минобороны вечером 10 января заявило, что с 20:00 до 23:00 мск над РФ было уничтожено 33 дрона. В том числе 17 БПЛА над территорией Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев писал, что в результате атаки на область погибла девушка, один человек остается в больнице после операции. При атаке оказались повреждены более 10 многоквартирных и частных домов, а также православная гимназия, сообщали «Ведомостям» в мэрии.

