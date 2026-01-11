Силы ПВО ликвидировали семь беспилотников над Россией

Минобороны вечером 10 января заявило, что с 20:00 до 23:00 мск над РФ было уничтожено 33 дрона. В том числе 17 БПЛА над территорией Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев писал, что в результате атаки на область погибла девушка, один человек остается в больнице после операции. При атаке оказались повреждены более 10 многоквартирных и частных домов, а также православная гимназия, сообщали «Ведомостям» в мэрии.