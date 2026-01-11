При ударе по Воронежу повреждена православная гимназия

Украина нанесла удары по Воронежу вечером 10 января. Минобороны РФ и местные власти сообщали, что была отражена атака 17 дронов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев писал, что при атаке повреждены более 10 многоквартирных и частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Он назвал атаку одной из самых сильных с начала российской спецоперации.