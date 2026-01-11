При ударе по Воронежу повреждена православная гимназия
В результате украинской атаки по Воронежу 10 января повреждена Воронежская православная гимназия. Об этом сообщили в мэрии города.
О возобновлении учебного процесса сообщат в самом учреждении епархии, уточнили в представительстве.
Украина нанесла удары по Воронежу вечером 10 января. Минобороны РФ и местные власти сообщали, что была отражена атака 17 дронов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев писал, что при атаке повреждены более 10 многоквартирных и частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Он назвал атаку одной из самых сильных с начала российской спецоперации.
11 января стало известно, что в больнице скончалась одна из пострадавших девушек. Сейчас в больнице остается одна женщина с ранением в брюшную полость, она прошла операцию.