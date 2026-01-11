Захарова назвала слова Хили о «похищении» Путина «влажными фантазиями»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова министра обороны Великобритании Джона Хили о «похищении» президента России Путина «влажными фантазиями». Ее слова приводит телеканал «ТВ Центр».
Хили 9 января заявил, что среди мировых лидеров похитил бы президента России Владимира Путина, если бы у него была такая возможность, передает The Telegraph. Таким образом британский политик ответил на вопрос журналиста во время интервью в Киеве.
Хили в ходе однодневного визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в президентском дворце. Там он объявил, что Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку своих войск к миротворческой миссии на Украине.