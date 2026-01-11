Глава минобороны Великобритании заявил о желании похитить Путина
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы президента России Владимира Путина, если бы у него был выбор между мировыми лидерами. Его слова приводит The Telegraph.
Хили сделал это заявление во время однодневного визита в Киев 9 января. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в президентском дворце и объявил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку своих войск к миротворческой миссии на Украине.
Газета The Times сообщала, что Великобритания и Франция готовы направить до 15 000 военнослужащих на Украину при заключении мирного соглашения. Иностранный воинский контингент будет выполнять функции по обучению украинских сил, а также осуществлять мониторинг возведения объектов инженерной защиты для военного имущества. Боевое применение этих подразделений не планируется.
Утром 3 января американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы. В ходе операции были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Они не признали свою вину.