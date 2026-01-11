Глава минобороны Великобритании заявил о желании похитить Путина

Хили сделал это заявление во время однодневного визита в Киев 9 января. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в президентском дворце и объявил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку своих войск к миротворческой миссии на Украине.