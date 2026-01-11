Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава минобороны Великобритании заявил о желании похитить Путина

Ведомости

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы президента России Владимира Путина, если бы у него был выбор между мировыми лидерами. Его слова приводит The Telegraph.

Хили сделал это заявление во время однодневного визита в Киев 9 января. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в президентском дворце и объявил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку своих войск к миротворческой миссии на Украине.

Газета The Times сообщала, что Великобритания и Франция готовы направить до 15 000 военнослужащих на Украину при заключении мирного соглашения. Иностранный воинский контингент будет выполнять функции по обучению украинских сил, а также осуществлять мониторинг возведения объектов инженерной защиты для военного имущества. Боевое применение этих подразделений не планируется.

Утром 3 января американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы. В ходе операции были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Они не признали свою вину.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь