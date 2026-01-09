Трамп отменил вторую волну ударов по Венесуэле

Утром 3 января американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Они не признали свою вину. Следующее заседание по делу ожидается 17 марта.