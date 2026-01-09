Трамп отменил вторую волну ударов по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что в связи с сотрудничеством Венесуэлы с Вашингтоном он принял решение отменить вторую волну атак по стране. Американские корабли останутся на своих местах в целях безопасности.
Трамп указал, что Венесуэла освобождает большое число политических заключенных и сотрудничает с США, особенно в вопросах восстановления нефтяной и газовой инфраструктуры в более современном виде. Как минимум $100 млрд будут инвестированы крупными нефтяными компаниями, с которыми американский президент собирается провести встречу в Белом доме.
Утром 3 января американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Они не признали свою вину. Следующее заседание по делу ожидается 17 марта.
МИД России решительно призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и Флорес. В ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для решения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.