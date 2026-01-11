Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: в Европе отвергли слова Трампа о «российской угрозе» в Гренландии

Ведомости

Угрозы российского и китайского присутствия у Гренландии нет, слова президента США Дональда Трампа не соответствуют действительности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов, присутствовавших на совещаниях НАТО.

«Это просто неправда, что там есть российские и китайские корабли. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», – сказал один из собеседников газеты.

Другой дипломат сообщил, что корабли есть в Арктике, но у российских берегов. 

5 января Трамп заявил, что страна интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», поскольку воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями».

Дания (Гренландия является автономной территорией страны) и Европа критикуют намерения Вашингтона. В самой Гренландии призвали США прекратить «неуважительное отношение» к острову.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её