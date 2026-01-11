FT: в Европе отвергли слова Трампа о «российской угрозе» в Гренландии
Угрозы российского и китайского присутствия у Гренландии нет, слова президента США Дональда Трампа не соответствуют действительности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов, присутствовавших на совещаниях НАТО.
«Это просто неправда, что там есть российские и китайские корабли. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», – сказал один из собеседников газеты.
Другой дипломат сообщил, что корабли есть в Арктике, но у российских берегов.
5 января Трамп заявил, что страна интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», поскольку воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями».
Дания (Гренландия является автономной территорией страны) и Европа критикуют намерения Вашингтона. В самой Гренландии призвали США прекратить «неуважительное отношение» к острову.