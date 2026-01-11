Sohu: «Орешник» пошатнул готовность Запада воевать за Украину
Удар российских Вооруженных сил ракетой «Орешник» заставил западные страны усомниться в целесообразности введения своих войск на Украину. Об этом пишет китайский портал Sohu.
Как сообщает издание, на фоне обсуждения Западом (Великобританией, Францией) создания многонациональных сил для Украины с базой во Львове Россия неслучайно нанесла по городу ракетный удар, который был направлен на перерезание ключевых путей снабжения, дестабилизацию энергосистемы и отправку жесткого сигнала против любого углубления западного вмешательства.
Удар «Орешником» продемонстрировал возможности российской армии по поражению удаленных целей в западных областях Украины. Это коренным образом изменило прежние западные представления о безопасности Львова как тылового города, что заставило пересмотреть риски и планы по возможному размещению там воинского контингента.
«Игра на красной линии между Россией и Западом становится все более и более напряженной. Львов находится очень близко к Польше, государству – члену НАТО. Траектория полета российской ракеты проходит близко к границе НАТО. Хотя она и не пересекла границу, она сделала четкое предупреждение Западу», – пишет издание.
9 января ВС РФ нанесли массированный удар по критическим объектам на территории Украины, задействовав ракетный комплекс «Орешник». В результате были поражены объекты производства беспилотников для ВСУ, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая украинский ВПК. В Минобороны РФ отмечали, что удар был нанесен в ответ на недавнюю атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.