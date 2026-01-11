Газета
Орбан: передача Украине 800 млрд евро приведет к краху экономики Европы

Ведомости

Выделение Украине 800 млрд евро в течение следующего десятилетия может ослабить Европу и привести ее к экономическому краху. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в соцсети X.

«Украина просит 800 млрд евро в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. Таким образом, брюссельцы требуют, чтобы Венгрия отказалась от поддержки семей, пенсий, дешевой энергии, больниц и справедливых налогов, чтобы эти деньги могли быть переданы Украине. Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху. Венгрия и впредь будет ставить свой народ на первое место», – написал Орбан.

6 января Орбан в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сравнил финансовые требования Украины с гомункулом, который просит есть.

«Украинцы выставили новый счет. На этот раз на $800 млрд. Это то, что им понадобится в ближайшие 10 лет, чтобы их страна функционировала. Ошеломляющая сумма. Почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии <...> Украинский гомункул просит есть», – написал он.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка об отсутствии у Киева средств на выборы, заявил, что Украина всеми силами ищет финансирование на Западе.

