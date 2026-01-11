США заявили о наращивании присутствия нефтяных компаний в Венесуэле
Министр энергетики США Крис Райт заявил о готовности американского бизнеса к более активному участию в нефтяном секторе Венесуэлы. Это заявление было сделано после встречи президента Дональда Трампа с главами ведущих нефтяных корпораций.
«Да, конечно, вполне вероятно, что вы увидите расширение присутствия там американских компаний... конечно, вы увидите более активное американское участие в этом процессе», – сказал Райт в эфире телеканала CBS (цитата по «РИА Новости»).
По словам Райта, корпорация Chevron может оставаться в стране до 50 лет.
Ранее Трамп отмечал, что инвесторы готовы вложить как минимум $100 млрд в восстановление добычи нефти и инфраструктуры в Венесуэле.
При этом некоторые руководители независимых буровых компаний предупредили Трампа, что его планы по захвату нефтяного сектора Венесуэлы и снижению цен на нефть поставят американскую добычу под угрозу, писала Financial Times со ссылкой на источники.
Как заявил исполнительный директор техасской нефтедобывающей компании Latigo Petroleum Кирк Эдвардс, сигнал от администрации для него заключается в том, что американские деньги скорее будут направлены на поддержку венесуэльского нефтяного бизнеса, чем на поддержку бизнеса в США.