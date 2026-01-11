Bloomberg: Германия предложит НАТО создать в Арктике совместную миссию
Германия намерена выступить с инициативой создания в НАТО миссии «Арктический страж», пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с планами немецкого правительства.
Целью инициативы станет мониторинг безопасности в Арктике, в том числе в районе Гренландии. Этот шаг рассматривается как способ урегулирования напряженности в отношениях с США, вызванной заявлениями Вашингтона о возможной покупке острова. Предлагаемая миссия будет создана по аналогии с действующей операцией «Балтийский страж».
Согласно сообщению The Sunday Telegraph, Великобритания ведет переговоры с союзниками о том, следует ли отправлять войска в Гренландию в рамках возможной миссии НАТО. Министр транспорта Хайди Александер подчеркнула, что это часть обсуждений с союзниками по защите Гренландии от любой «российской угрозы».
Президент США Дональд Трамп начал заявлять о намерении присоединить остров к США после возвращения к власти в начале 2025 г. 5 января президент США заявил, что страна интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями». В Европе отвергли слова Трампа о «российской угрозе» в Гренландии. Financial Times со ссылкой на дипломатов, присутствовавших на совещаниях НАТО, писала, что угрозы российского и китайского присутствия у Гренландии на самом деле нет.