Bloomberg: Германия предложит НАТО создать в Арктике совместную миссию

Президент США Дональд Трамп начал заявлять о намерении присоединить остров к США после возвращения к власти в начале 2025 г. 5 января президент США заявил, что страна интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями». В Европе отвергли слова Трампа о «российской угрозе» в Гренландии. Financial Times со ссылкой на дипломатов, присутствовавших на совещаниях НАТО, писала, что угрозы российского и китайского присутствия у Гренландии на самом деле нет.