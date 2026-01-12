Трамп назвал себя и. о. президента Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети TruthSocial скриншот со своей фотографией и краткой биографией, в которой указано, что он является лидером Венесуэлы.
На изображении указано, что Трамп – исполняющий обязанности президента Венесуэлы с января 2026 г. Должность президента США он также сохранил за собой.
3 января силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Страну возглавила вице-президент Делси Родригес. Американские власти после операции заявляли, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов. Кроме того, Трамп допускал, что контроль над Венесуэлой может сохраниться значительно дольше года. По его словам, временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».