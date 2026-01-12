Газета
Политика

Трамп заявил о прогрессе в вопросе украинского урегулирования

Ведомости

В вопросе урегулирования конфликта на Украине достигнут прогресс, заявил президент США Дональд Трамп прессе.

«Я думаю, мы добиваемся прогресса», – сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, американские силы продают оружие НАТО и имеют с этого доход, но он хочет прекратить конфликт, чтобы спасти жизни людей.

11 января китайский портал Sohu писал, что удар российских Вооруженных сил ракетой «Орешник» заставил западные страны усомниться в целесообразности введения своих войск на Украину. По данным издания, в условиях обсуждения Западом (Великобританией, Францией) создания многонациональных сил для Украины с базой во Львове Москва неслучайно нанесла по городу ракетный удар. Он был направлен на перерезание ключевых путей снабжения, дестабилизацию энергосистемы и отправку жесткого сигнала против любого углубления западного вмешательства.

