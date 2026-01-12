Трамп заявил, что спас НАТО от развала
Президент США Дональд Трамп заявил, что он спас НАТО от развала.
«У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп обсуждает с командой по нацбезопасности вопрос о возможной покупке Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая в регионе.
FT со ссылкой на опрос Verian писала, что большинство опрошенных жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. Авторы статьи допустили, что Вашингтон мог бы предложить 57 000 гренландцам американский паспорт и по $1 млн, если бы они добровольно изъявили желание стать частью США.
9 января вице-президент национального собрания Франции Клеманс Гетте, представляющая левую партию «Непокорившаяся Франция», подала резолюцию о планировании выхода страны из состава НАТО. Свое решение она объяснила недавними действиями и заявлениями руководства США.