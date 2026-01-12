Примаков назвал самую недооцененную сферу внешней политики России
Содействие международному развитию (СМР) остается самой недооцененной сферой внешней политики России. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Я надеюсь, что агентство встанет на уровень с конкурентами, хотя я не люблю сравнивать с USAID. Но это то, что позволит стать агентством по международному развитию в интересах России», – рассказал он.
Сейчас, напомнил Примаков, совместно с МИДом готовится законопроект о СМР. При этом в агентстве осознают ограничения бюджета и экономики и не считают корректным требовать резкого увеличения финансирования. По словам Примакова, стране нужен рост промпроизводства и снаряды: «Мы пытаемся выжать максимум из тех ресурсов, которые у нас есть».
Он подчеркнул, что направление СМР является приоритетным для нынешней команды Россотрудничества, обновленной на 70–80%. «Практически вся наша работа, кроме историко-мемориальной, бьется с СМР», – пояснил он.
По его словам, концепция СМР была заложена еще при Константине Косачеве, который до этого возглавлял агентство, и нынешнее руководство во многом продолжает эту работу. При этом Примаков указал, что эффективность гуманитарной политики сложно измерять формальными показателями. По его словам, «отчеты по количеству бабушек» на мероприятиях давно не считаются адекватной оценкой качества работы.
Глава Россотрудничества напомнил, что около четырех лет назад администрация президента поддержала агентство и была принята комплексная госпрограмма. В ней предусмотрены средства на информационное сопровождение проектов, поскольку «если вы что-то сделали и об этом никто не знает, – этого не было». Однако программа в основном фиксирует деятельность различных ведомств в сфере СМР и не решает задачу организации самой работы.
По словам Примакова, при поддержке МИДа и вице-премьера Алексея Оверчука создали механизм, который позволяет реализовывать несколько проектов в рамках утвержденного бюджета без необходимости принимать отдельное постановление правительства под каждый из них. В качестве примера он привел проект детского сада в армянском селе Фиолетово, где живут молокане.
Примаков также рассказал, что разработан брендбук российского СМР, который называется «Россия с вами». Он используется МЧС в поставках гуманитарной помощи. Это матрешка с надписью «RU».
В интервью «Ведомостям» Примаков также рассказал, какими инструментами агентство планирует усиливать работу, почему одни советские практики «мягкой силы» утратили актуальность, а другие сохранились, а также с кем из уехавших после 2022 г. россиян Россотрудничество готово взаимодействовать и как относится к появлению в администрации президента структур с близкими функциями.