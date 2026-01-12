Примаков назвал самую недооцененную сферу внешней политики России

Глава Россотрудничества напомнил, что около четырех лет назад администрация президента поддержала агентство и была принята комплексная госпрограмма. В ней предусмотрены средства на информационное сопровождение проектов, поскольку «если вы что-то сделали и об этом никто не знает, – этого не было». Однако программа в основном фиксирует деятельность различных ведомств в сфере СМР и не решает задачу организации самой работы.