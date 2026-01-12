Примаков рассказал о возвращении к советским проектам за рубежом

Глава Россотрудничества напомнил, что СССР вкладывался в социально значимые проекты, сочетая их с идеологической основой. Со временем идеологический базис был размыт, экономические возможности сократились и взаимодействие со многими странами свелось преимущественно к военно-техническому сотрудничеству. «Но когда вы со страной имеете лишь ВТС, утратив идеологическое влияние, инструменты социально-экономических проектов, у ее властей возникает иллюзия, что проблемы можно решать за счет танков, которые мы им поставили. У них размываются стимулы что-то делать с экономикой своей страны», – пояснил Примаков.