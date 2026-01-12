Примаков рассказал о возвращении к советским проектам за рубежом
Россия заново выстраивает «гуманитарную обвязку» экономической политики и переосмысливает опыт СССР без идеологической «прокачки». Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
По его словам, в России по-прежнему нет государственной идеологии. «Есть история про традиционные духовно-нравственные ценности и антиколониализм. При этом антиколониализм – продукт экспортируемый, а традиционные ценности – есть сомнения. В отличие от либеральных ценностей, глобалистских, они уникальны», – пояснил Примаков.
Отвечая на вопрос о применимости советских практик «мягкой силы», он отметил, что не использует термин «постсоветское пространство». По его словам, корректнее говорить о ближнем зарубежье как географическом и нейтральном понятии. «Мы всерьез будем приравнивать к Центральной Азии прибалтийские республики? Сравнивать ее с нынешней Украиной? Поэтому, из-за смены поколений, с «постсоветским» давайте прощаться», – заявил он.
Примаков отметил, что советские гуманитарные заделы со временем теряют актуальность. Ключевым направлением гуманитарной политики СССР в послевоенные годы было участие в антиколониальном движении, и этот подход по-прежнему работает, в том числе в Африке. Однако, по его словам, там усиливается конкуренция и предпринимаются попытки пересмотра истории колониализма.
Глава Россотрудничества напомнил, что СССР вкладывался в социально значимые проекты, сочетая их с идеологической основой. Со временем идеологический базис был размыт, экономические возможности сократились и взаимодействие со многими странами свелось преимущественно к военно-техническому сотрудничеству. «Но когда вы со страной имеете лишь ВТС, утратив идеологическое влияние, инструменты социально-экономических проектов, у ее властей возникает иллюзия, что проблемы можно решать за счет танков, которые мы им поставили. У них размываются стимулы что-то делать с экономикой своей страны», – пояснил Примаков.
Он добавил, что после распада СССР страна оказалась в ситуации утраты гуманитарного влияния, а к концу 1990-х гг. гуманитарную политику стали сводить исключительно к культуре, образованию и духовности.
Также Примаков назвал самой недооцененной сферой внешней политики России содействие международному развитию. Он выразил надежду, что агентство встанет на уровень с конкурентами. «Это позволит Россотрудничеству стать агентством по международному развитию в интересах России», – заявил он.