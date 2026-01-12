Примаков объяснил эмоциями решение закрыть «Русский дом» в Баку
Претензии к «Русскому дому» в Баку носят в первую очередь эмоциональный, а не юридический характер. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Деятельность «Русского дома» в Баку была прекращена после катастрофы самолета AZAL на фоне обострения отношений. При этом, по словам Примакова, действует межправительственное соглашение 1997 г., однако в нем есть важная оговорка: «Русский дом» должен быть зарегистрирован как НКО по азербайджанскому законодательству.
Примаков отметил, что упреки в отсутствии регистрации звучали и раньше. Российский МИД обращался к Баку с просьбой предложить легальный механизм, при котором федеральный орган исполнительной власти России мог бы выступить учредителем иностранной НКО.
«Но вариантов решения от Азербайджанской Республики не поступало», – пояснил Примаков.
По его словам, в 2025 г. Баку закрыл представительства не только российских, но и ряда других международных организаций. Несмотря на подписанное в 2022 г. президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о союзнических отношениях, ограничения затронули и российскую сторону. Сейчас вопрос прорабатывается по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
Глава Россотрудничества добавил, что в настоящее время при посольстве России в Баку работает отдел по культуре. Отбор студентов из Азербайджана для обучения в российских вузах ведется через него и через ресурс Education in Russia.
В том же интервью Примаков назвал содействие международному развитию самой недооцененной сферой внешней политики России и выразил надежду, что Россотрудничество сможет выйти на уровень ключевых международных игроков.