Примаков объяснил эмоциями решение закрыть «Русский дом» в Баку

По его словам, в 2025 г. Баку закрыл представительства не только российских, но и ряда других международных организаций. Несмотря на подписанное в 2022 г. президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о союзнических отношениях, ограничения затронули и российскую сторону. Сейчас вопрос прорабатывается по линии внешнеполитических ведомств двух стран.