Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Таким образом военное положение и мобилизация в республике могут быть продлены до мая. В настоящее время срок их действия истекает 3 февраля.
Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в республике с 24 февраля 2022 г. С того времени их неоднократно продлевали.