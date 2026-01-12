Сийярто: холодная зима «поставила на колени» страны Западной Европы

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах ЕС минимальный для сопоставимого периода с 2022 г., когда объем запасов составлял 55,3 млрд куб. м, а уровень заполненности хранилищ – 51,2%. Для сравнения: 9 января 2025 г. запасы газа в ПХГ составляли 75 млрд куб. м, 9 января 2024 г. – 91 млрд куб. м, 9 января 2023 г. – 89,6 млрд куб. м. В 2025 г. до текущего уровня запасы снизились лишь в конце января.