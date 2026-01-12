Сийярто: холодная зима «поставила на колени» страны Западной Европы
Необычно холодная зима «поставила на колени» некоторые страны Западной Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в программе «Час истины». При этом, по его словам, Будапешт демонстрирует устойчивость к экстремальным погодным условиям.
Железнодорожное и авиационное сообщение в Венгрии не прерывалось из-за холодов, отметил он. Также в обычном режиме продолжали работать системы здравоохранения и образования.
«Ведомости» со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE) на 9 января писали, что объем запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза в начале января 2026 г. снизился на 18% в годовом выражении до 61,3 млрд куб. м. В то же время уровень заполненности европейских ПХГ снизился до 55,5%.
Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах ЕС минимальный для сопоставимого периода с 2022 г., когда объем запасов составлял 55,3 млрд куб. м, а уровень заполненности хранилищ – 51,2%. Для сравнения: 9 января 2025 г. запасы газа в ПХГ составляли 75 млрд куб. м, 9 января 2024 г. – 91 млрд куб. м, 9 января 2023 г. – 89,6 млрд куб. м. В 2025 г. до текущего уровня запасы снизились лишь в конце января.