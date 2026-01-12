Примаков: люди из «известной ЧВК» в Африке перешли в Россотрудничество

«Русский дом» – неофициальное обозначение зарубежных офисов российского государственного агентства Россотрудничество. Основная их задача состоит в продвижении русского языка и культуры на международной арене. По словам Примакова, ведомство подписало около 26 соглашений о партнерских «Русских домах», 14 из которых – в Африке.