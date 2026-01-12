Примаков: люди из «известной ЧВК» в Африке перешли в Россотрудничество
Открытием «Русских домов» в Мали и Центральноафриканской Республике (ЦАР) занималась «одна известная африканская частная военная компания (ЧВК)». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.
По его словам, несколько членов ЧВК впоследствии перешли на работу в Россотрудничество.
«Несколько очень толковых ребят из той команды, «яйцеголовые», перешли к нам работать, невероятно толковые. Они «в материале», умеют «кашу из топора варить». С нашими ограниченными ресурсами делают потрясающие вещи», – отметил Примаков.
«Русский дом» – неофициальное обозначение зарубежных офисов российского государственного агентства Россотрудничество. Основная их задача состоит в продвижении русского языка и культуры на международной арене. По словам Примакова, ведомство подписало около 26 соглашений о партнерских «Русских домах», 14 из которых – в Африке.