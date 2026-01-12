Фон дер Ляйен: Россия должна показать заинтересованность в мире
Россия должна продемонстрировать свою заинтересованность в мире после того, как Киев и союзники согласовали мирный план и гарантии безопасности, которые начнут действовать после прекращения огня. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит Reuters.
Фон дер Ляйен заявила журналистам, что мирный план состоял из 20 пунктов, которые президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с главой Белого дома Дональдом Трампом в конце 2025 г. По ее словам, наряду с планом есть «существенные, надежные и четко сформулированные гарантии безопасности» для Киева со стороны США и Европы.
«Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире», – заявила фон дер Ляйен.
8 января Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности со стороны США уже «фактически готов к финализации» и обсуждался на его встрече с Трампом. По словам украинского лидера, Киев и Вашингтон также затронули «сложные вопросы по базовой рамке для окончания конфликта». Украинская сторона представила возможные варианты финализации соответствующего документа.