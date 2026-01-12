Мантуров заявил об апробации более 1000 образцов военной техники в 2025 году

В мае Путин сообщал, что в 2024 г. Россия в целом выполнила свои экспортные обязательства по поставкам вооружений. Тогда он отметил, что портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет десятки миллиардов долларов. ОПК России, по его словам, работает в усиленном режиме по всей линейке продукции, при этом приоритетной задачей остается обеспечение подразделений, участвующих в спецоперации.