Мантуров заявил об апробации более 1000 образцов военной техники в 2025 году
В 2025 г. в рамках спецоперации на Украине апробацию прошли более 1000 новых и модернизированных образцов военной техники. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Кремль.
Он отметил, что в ближайшее время планируется также продемонстрировать дополнительное количество военной техники. По словам Мантурова, это отражается на запросе по экспорту вооружения и военной техники. В первую очередь речь идет об образцах противовоздушной обороны, авиационной техники и системах залпового огня.
До 2022 г. максимальный объем портфеля экспорта российского вооружения достигал $55 млрд, отметил Мантуров. На сегодняшний день сумма по уже подписанным контрактам составляет $70 млрд. Он выразил уверенность, что эта тенденция сохранится, поскольку техника, успешно примененная в рамках спецоперации, продолжает привлекать внимание и интерес.
В мае Путин сообщал, что в 2024 г. Россия в целом выполнила свои экспортные обязательства по поставкам вооружений. Тогда он отметил, что портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет десятки миллиардов долларов. ОПК России, по его словам, работает в усиленном режиме по всей линейке продукции, при этом приоритетной задачей остается обеспечение подразделений, участвующих в спецоперации.