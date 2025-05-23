Путин: оборонные предприятия РФ выполнили экспортные обязательства в 2024 году

При этом Россия сохраняет позиции в пятерке крупнейших экспортеров вооружений и остается лидером в ряде направлений, добавил Путин. Он заявил, что интерес к российской военной технике растет, поскольку она демонстрирует высокую эффективность не только на учениях, но и в условиях боевых действий.