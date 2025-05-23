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Путин: оборонные предприятия РФ выполнили экспортные обязательства в 2024 году

Президент отметил, что страна остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений
Елена Вострикова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Россия в 2024 г. в целом выполнила свои экспортные обязательства по поставкам вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

«В ряде случаев вместе с зарубежными партнерами приняты решения, удовлетворяющие обе стороны, а формы и методы взаимодействия гибко и оперативно скорректированы», – пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество рассматривается как один из инструментов технологического обновления армии и флота, а также как способ укрепления позиций России на мировом рынке.

Президент отметил, что портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет десятки миллиардов долларов. ОПК России, по его словам, работает в усиленном режиме по всей линейке продукции, при этом приоритетной задачей остается обеспечение подразделений, участвующих в спецоперации.

При этом Россия сохраняет позиции в пятерке крупнейших экспортеров вооружений и остается лидером в ряде направлений, добавил Путин. Он заявил, что интерес к российской военной технике растет, поскольку она демонстрирует высокую эффективность не только на учениях, но и в условиях боевых действий.

Кроме того, президент призвал активнее развивать экспорт перспективных образцов вооружений – в том числе роботизированных систем, лазерных комплексов и решений с применением технологий искусственного интеллекта.

«За такой техникой – будущее глобального рынка вооружений, здесь развернется – уже сейчас разворачивается – сильная конкуренция, к которой мы должны быть готовы», – заявил Путин.

Президент уверен, что у России есть значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества. По его словам, принятые до этого экономические, финансовые и организационные решения доказали свою эффективность, но этого недостаточно: требуется новый комплекс мер господдержки для дальнейшего развития.

Президент поручил правительству проработать этот вопрос с учетом масштабной модернизации ОПК, которая уже проводится. Он напомнил, что важно планировать работу оборонной отрасли на долгосрочную перспективу. Это позволит обеспечить полную загрузку предприятий и их «смежников».

Путин также подчеркнул, что для успешного продвижения российских вооружений за рубеж необходимо выстраивать более гибкие и комплексные модели взаимодействия.

«То есть предлагать не только конкретные вооружения и технику, но и более широкий спектр услуг – от технологического сотрудничества и совместной разработки перспективных образцов до содействия в их ремонте и модернизации, поставке запчастей и подготовке иностранных специалистов», – резюмировал президент.

В 2024 г. были заключены соглашения о поставке иностранным покупателям более 30 видов современных образцов российского оружия и военной техники из РФ. По информации «Рособоронэкспорта», объем заказов на экспорт вооружений остается на рекордном уровне и составляет $55 млрд.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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