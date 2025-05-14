Индия заменяет Россию на рынке вооружений Армении

С союзницей по ОДКБ Россией последнюю оборонную сделку на сумму $400 млн Ереван заключил еще в 2021 г., она до сих пор не выполнена в полном объеме, отмечено в докладе. Как писал Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), доля России в импорте вооружений Армении в 2011–2020 гг. доходила до 94%. Но уже к 2024 г. она снизилась до 10%, как заявлял в начале марта того же года секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян в интервью армянскому общественному телевидению. Причиной снижения доли России на армянском рынке вооружений авторы РСМД считают сложности с поставками из-за продолжающихся боевых действий на Украине.