Мгновенное производство в ВПК

Мгновенное производство в ВПКСтартапам в сфере оборонных технологий нужна помощь в привлечении средств, а также следует упростить систему госзакупок для военных нужд
Сегодня в России активно развивается новый военно-промышленный комплекс – «воентех», включающий в себя сотни частных компаний, которые создают высокотехнологичные решения для национальной обороны и безопасности. Наиболее ярко инноваторы представлены в сфере беспилотных летательных аппаратов, которые превратились в значимый (хотя и не единственный) фактор успеха боевых действий и стали неотъемлемой частью военной техники.
Современная концепция боевых действий буквально переписывается каждый день на полях специальной военной операции. Каждая из сторон конфликта быстро внедряет очередные новинки, поэтому мы должны не просто адаптироваться к тем передовым решениям, которые предлагает Запад, обеспечивающий снабжение украинской армии, а быть на шаг впереди.
Сегодня выигрывает тот, кто может придумывать и внедрять новые военные технологии максимально оперативно. В оперативном реагировании на постоянно изменяющиеся запросы и потребности наших бойцов велика роль частной инициативы.
Проблемы отечественного ВПК
При этом на фоне наших традиционных гигантов гособоронзаказа команды энтузиастов, «мечтателей», сталкиваются с рядом своих специфических проблем. Зачастую малые компании воентеха находятся в «серой зоне», не могут получить меры поддержки для гражданских стартапов, испытывают проблемы с привлечением средств. В банках высокая ставка по кредитам, а частные инвесторы не готовы рисковать, вкладывая в такие проекты, так как понимание этой сферы остается ограниченным.
Традиционные военные корпорации в силу объемов, структуры и особенностей работы зачастую имеют сложности в оперативном реагировании на изменения поля боя. Поэтому роль малого инициативного бизнеса, дополняющего уже устоявшуюся модель российского военного производства, будет только возрастать.