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Мгновенное производство в ВПК

Стартапам в сфере оборонных технологий нужна помощь в привлечении средств, а также следует упростить систему госзакупок для военных нужд
Денис Кравченко , первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»)

Сегодня в России активно развивается новый военно-промышленный комплекс – «воентех», включающий в себя сотни частных компаний, которые создают высокотехнологичные решения для национальной обороны и безопасности. Наиболее ярко инноваторы представлены в сфере беспилотных летательных аппаратов, которые превратились в значимый (хотя и не единственный) фактор успеха боевых действий и стали неотъемлемой частью военной техники.

Современная концепция боевых действий буквально переписывается каждый день на полях специальной военной операции. Каждая из сторон конфликта быстро внедряет очередные новинки, поэтому мы должны не просто адаптироваться к тем передовым решениям, которые предлагает Запад, обеспечивающий снабжение украинской армии, а быть на шаг впереди.

Сегодня выигрывает тот, кто может придумывать и внедрять новые военные технологии максимально оперативно. В оперативном реагировании на постоянно изменяющиеся запросы и потребности наших бойцов велика роль частной инициативы.

Проблемы отечественного ВПК

При этом на фоне наших традиционных гигантов гособоронзаказа команды энтузиастов, «мечтателей», сталкиваются с рядом своих специфических проблем. Зачастую малые компании воентеха находятся в «серой зоне», не могут получить меры поддержки для гражданских стартапов, испытывают проблемы с привлечением средств. В банках высокая ставка по кредитам, а частные инвесторы не готовы рисковать, вкладывая в такие проекты, так как понимание этой сферы остается ограниченным.

Традиционные военные корпорации в силу объемов, структуры и особенностей работы зачастую имеют сложности в оперативном реагировании на изменения поля боя. Поэтому роль малого инициативного бизнеса, дополняющего уже устоявшуюся модель российского военного производства, будет только возрастать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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