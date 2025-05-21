Мгновенное производство в ВПК

При этом на фоне наших традиционных гигантов гособоронзаказа команды энтузиастов, «мечтателей», сталкиваются с рядом своих специфических проблем. Зачастую малые компании воентеха находятся в «серой зоне», не могут получить меры поддержки для гражданских стартапов, испытывают проблемы с привлечением средств. В банках высокая ставка по кредитам, а частные инвесторы не готовы рисковать, вкладывая в такие проекты, так как понимание этой сферы остается ограниченным.