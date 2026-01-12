Газета
Литва хочет отправить на Украину военный корабль в рамках гарантий безопасности

Ведомости

Литва готова направить на Украину военный корабль в рамках декларации по гарантиям безопасности. Об этом в интервью BNS сказал президент республики Гитанас Науседа.

«Это корабль, но повторю еще раз: сейчас слишком рано все это конкретизировать», – сказал он (цитата по LRT). По словам литовского лидера, Литва готова внести вклад в поддержку Украины, в том числе используя морские возможности.

Науседа подчеркнул, что в «коалиции желающих» еще идет обсуждение деталей инициативы. Он добавил, что Литва также направит Киеву военных «поддерживать мир», но не уточнил их количество.

6 января советник президента Литвы Аста Скайсгирите говорила, что в рамках гарантий безопасности страна может отправить на Украину до 150 военнослужащих. Она добавила, что Литва обязалась оказывать иностранному государству военную помощь в размере 0,25% своего ВВП.

