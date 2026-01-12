Вузы России и Гонконга подписали 12 соглашений о сотрудничестве
Уже 12 соглашений заключили вузы России и Специального административного района Китая Гонконг, сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.
«По состоянию на 2025 г. между российскими и местными учебными заведениями подписано 12 соглашений, среди которых меморандумы о взаимопонимании между МГИМО, НИУ ВШЭ, МГПУ с Университетом Гонконга, Политехническим университетом Гонконга, Гонконгским университетом науки и технологий и Городским университетом Макао», – сказал он.
Как напомнил Каргаполов, 2026–2027 гг. стали перекрестными Годами образования Москвы и Пекина. По его словам, в 2025 г. пять университетов Гонконга снова вошли в рейтинг 100 лучших вузов мира. Генконсул подчеркнул, что миссия его органа заключается во взаимодействии с молодежью из России, проживающей в Гонконге. Он добавил, что сейчас «более 150 россиян находятся здесь по учебным визам».
24 декабря 2025 г. заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский говорил, что за год высшие учебные заведения России заключили почти 2200 международных договоров. Он отмечал, что Минобрнауки России уже работает над перекрестными годами Россия – Китай 2026/2027 и Годом науки и образования с Вьетнамом.