Российские вузы заключили почти 2200 международных договоров за год

28 ноября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что иностранные исследователи показывают все больший интерес к российской науке. На встрече с участниками V Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что в стране в том числе увеличивается количество исследователей из Китая. Он отметил, что число аспирантов из КНР выросло на 25–28%.