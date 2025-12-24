Российские вузы заключили почти 2200 международных договоров за год
Высшие учебные заведения России в 2025 г. заключили почти 2200 международных договоров, рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов года в международном научно-образовательном сотрудничестве.
«Только за подходящий год было заключено почти 2200 межвузовских международных договоров. Наибольшее количество заключено с организациями из Китая, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Киргизии», – отметил он (цитата по ТАСС).
По словам Могилевского, Минобрнауки России уже работает над перекрестными годами Россия – Китай 2026/2027 и годом науки и образования с Вьетнамом.
28 ноября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что иностранные исследователи показывают все больший интерес к российской науке. На встрече с участниками V Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что в стране в том числе увеличивается количество исследователей из Китая. Он отметил, что число аспирантов из КНР выросло на 25–28%.