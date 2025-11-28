Фальков отметил рост интереса иностранцев к науке в России

Ректор МИФИ Владимир Шевченко в интервью «Ведомостям» говорил, что университет вместе с «Росатомом» намерен создать распределенный международный квантовый университет. Его составными частями должны стать высшие учебные заведения в РФ, Белоруссии, Индии и Китае. По словам Шевченко, студентам после окончания обучения будут выдавать диплом международного университета в дополнение к основному.