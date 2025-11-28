Фальков отметил рост интереса иностранцев к науке в России
Больше интереса к российской науке проявляют иностранные исследователи, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе встречи с участниками V Конгресса молодых ученых.
«Интерес к российской науке растет», – сказал он. По словам министра, второе и третье место по числу исследователей в России занимают Казахстан и Сирия.
Президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что в России в том числе растет количество исследователей из Китая. Российский лидер отметил, что число аспирантов из КНР увеличилось на 25–28%.
Ректор МИФИ Владимир Шевченко в интервью «Ведомостям» говорил, что университет вместе с «Росатомом» намерен создать распределенный международный квантовый университет. Его составными частями должны стать высшие учебные заведения в РФ, Белоруссии, Индии и Китае. По словам Шевченко, студентам после окончания обучения будут выдавать диплом международного университета в дополнение к основному.