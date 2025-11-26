Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИФИ и «Росатом» создадут квантовый университет с партнерами из Китая и Индии

Ведомости

МИФИ совместно с «Росатомом» разрабатывают создание распределенного международного квантового университета, составными частями которого будут высшие учебные заведения в РФ, Белоруссии, Индии и Китае, рассказал ректор МИФИ Владимир Шевченко в интервью «Ведомостям».

«Одна из инициатив, которую мы сейчас предлагаем с «Росатомом», – распределенный международный квантовый университет. На первом этапе в него войдут несколько ведущих российских вузов, один белорусский, один китайский и один индийский», – подчеркнул он.

По словам ректора, студенты смогут получать разные модули образования в вузах – участниках проекта. Затем им будут выдавать диплом международного университета в дополнение к основному. Шевченко рассказал, что проект будет представлен на Конгрессе молодых ученых.

Кроме того, он отметил, что сейчас МИФИ обсуждает различные научные проекты с китайскими партнерами, хотя исторически такого серьезного сотрудничества с КНР в этой сфере у университета не было.

25 ноября ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко также говорил «Ведомостям», что российская экономика стала во многом составной частью экономики Китая. По его мнению, различие между российским и китайским отраслевым университетом заключается в том, что второй считается «локомотивом роста экономики», а также отдельного бизнеса.

Читайте также:Владимир Шевченко: «Университеты владеют источником вечной молодости»
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь