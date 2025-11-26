МИФИ и «Росатом» создадут квантовый университет с партнерами из Китая и Индии
МИФИ совместно с «Росатомом» разрабатывают создание распределенного международного квантового университета, составными частями которого будут высшие учебные заведения в РФ, Белоруссии, Индии и Китае, рассказал ректор МИФИ Владимир Шевченко в интервью «Ведомостям».
«Одна из инициатив, которую мы сейчас предлагаем с «Росатомом», – распределенный международный квантовый университет. На первом этапе в него войдут несколько ведущих российских вузов, один белорусский, один китайский и один индийский», – подчеркнул он.
По словам ректора, студенты смогут получать разные модули образования в вузах – участниках проекта. Затем им будут выдавать диплом международного университета в дополнение к основному. Шевченко рассказал, что проект будет представлен на Конгрессе молодых ученых.
Кроме того, он отметил, что сейчас МИФИ обсуждает различные научные проекты с китайскими партнерами, хотя исторически такого серьезного сотрудничества с КНР в этой сфере у университета не было.
25 ноября ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко также говорил «Ведомостям», что российская экономика стала во многом составной частью экономики Китая. По его мнению, различие между российским и китайским отраслевым университетом заключается в том, что второй считается «локомотивом роста экономики», а также отдельного бизнеса.