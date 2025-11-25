Литвиненко: экономика РФ во многом является составной частью экономики КНР

По словам Литвиненко, различие между российским и китайским отраслевым университетом заключается в том, что второй считается «локомотивом роста экономики», а также отдельного бизнеса. Он отметил, что в этих учебных заведениях в КНР сосредоточены инновации и наука. Ректор подчеркнул, что ничего не получится сделать «без потенциала корпуса инженеров».